Кооператив Ивана Кувшинова из Кошкинского района начал выпуск молочки без добавок

В этом году председатель кооператива, почетный гражданин Кошкинского района Иван Кувшинов, душой болеющий за состояние всей отрасли молочного животноводства, предложил жителям Самарской области по-настоящему качественную молочную продукцию. В Самаре она нарасхват.

Все свое

Современное положение дел в сельхозотрасли порой заставляет фермеров умерить амбиции. Остановиться на уровне, необходимом и достаточном для выживания. Но Иван Кувшинов, заслуженный работник сельского хозяйства, за плечами которого почти 30 лет руководства ПСК им. Кирова, не из тех, кто идет путем наименьшего сопротивления. Его хозяйство давно известно на всю губернию. Стабильно крепкое, оно всегда находится в состоянии развития, освоения новых технологий, поиска свежих решений. Одним из таких, определяющих вектор развития, стало открытие своего цеха переработки молока.

Если считать вместе с филиалом, ООО "Политотдел", в хозяйстве Кувшинова 1600 голов, из которых 600 — дойные. Среднесуточный надой с одной коровы — 19 килограммов. Это тот уровень, когда молочное животноводство подкрепляется неплохой государственной субсидией и приносит доход. Но председатель на том не успокоился.

Дело в том, что крупные молокозаводы принимают молоко со множества ферм. Попадая в массовое производство, изначальный материал в конечном счете преобразуется в продукцию, мягко говоря, усредненного качества. Так что отдельным фермерам остается заботиться в основном о количественных показателях. Однако Иван Кувшинов всерьез переживал за то, какую репутацию получал в глазах потребителя. Его давним планом было запустить собственное производство. И вот с января в Четыровке работает своя переработка, которая выпускает молоко, сливки, сметану, кефир, ряженку, варенец, сливки, творог 0 и 9 процентов жирности, сыворотку, сливочное и топленое масло.

Путь к сердцу покупателя

Приоритетом Кувшинов сделал экологическую чистоту и, что связано с первым пунктом, отменные вкусовые качества. Коровы ПСК имени Кирова питаются исключительно на естественных пастбищах с мая по сентябрь, содержатся в достойных условиях и, главное, ощущают заботу о себе — опытные доярки утверждают, что это очень важно. Вот и получается продукт, значительно более богатый полезными веществами. И уж, конечно, без добавок… Но именно поэтому для торговой марки "Кувшин молока" закрыты дороги в массовую продажу. "С таким высоким качеством наше молоко — "белая ворона" на рынке, — говорит начальник цеха Юрий Антонов. — К сожалению, мы не конкуренты для организаций, работающих через тендеры. Мы их неминуемо проигрываем, ведь себестоимость натурального продукта высокого качества получается выше, таким образом у нас нет шанса попасть, например, в детские сады".

Впрочем, в ПСК особо не жалуются, ведь покупатель уже оценил вкус "Кувшина молока". Если начинал цех с переработки 200 литров в день, сегодня это уже 2700. Объем производства и ассортимент зависят от текущего спроса, география сбыта стабильно растет. Пока "Кувшин молока" проще всего найти в Тольятти — например, в "Захаре" и "Гастрономе" на ул. Королева, в сети "Мясоед", в "Десяточке" на Степана Разина и других. В Самаре новую "молочку" можно купить в павильоне № 30 рынка на пересечении Московского шоссе с Ново-Вокзальной и в ТЦ "Мико".

Стройка за свой счет

Параллельно развитию "Кувшина молока" в ПСК кипит обычная жизнь. Впрочем, слово "обычная", учитывая масштабы, едва ли подходит.

Все лето хозяйство занималось ремонтом животноводческих помещений, полностью за собственный счет. По 2,5 млн руб. вложили в реконструкцию двух ферм, еще одной заменили кровлю и поменяли утеплитель. Ремонт обошелся в копеечку. В Гранном построили профилакторий для новорожденных телят. Плюс в Четыровке запустили современную, обустроенную по последнему слову техники, ферму с беспривязным содержанием скота на 230 голов. Сюда пустят молодняк старше одного года. В общей сложности на новый объект хозяйство потратило 29 млн руб. А на носу уже строительство корпуса для доильного зала, в котором установят оборудование для учета полученного молока. Из техники — новенький комбайн "Акрос", который планируют поставить на уборку подсолнечника и кукурузы.

Конечно, крупное молочное производство невозможно содержать без собственных земель. Их в ПСК им. Кирова — 4400 га. Урожай озимой пшеницы в этом году составил около 27 центнеров с гектара, яровой — до 24. На момент написания материала велся второй укос многолетних трав и заготовка силоса с площади 400 га.

Условия и результаты работы сельхозпредприятия таковы, что его не берет даже вечная кадровая проблема. Половина работников ПСК — молодые специалисты. Например, недавно свой трудовой путь в хозяйстве начали механизаторы Вячеслав Андреев и Александр Каляпин, выпускники Губернского техникума. А бывает и такое, что люди меняют на Четыровку городскую жизнь — так поступила Дарья Лобода, бывший сотрудник АвтоВАЗа, ставшая кладовщиком-лаборантом в цехе переработки молока. Секрет в том, что хозяйство старается создать завидные условия жизни и труда для своих работников. ПСК построил для них 16 жилых домов, обустроил дороги, пробурил скважины для подачи питьевой воды. Платят достойно и регулярно, а отношения в коллективе дружные. Сам Иван Кувшинов говорит о сотрудниках только добрые слова.

С нетерпением в ПСК имени Кирова ждут Поволжскую агропромышленную выставку в Усть-Кинельском. Хозяйство частенько привозит с нее заслуженные награды. Так, в прошлом году телки из Четыровки взяли номинации "Лучшее развитие будущих материнских качеств" и "Гармоничность походки". В этом году еще пара молодых коровушек готовится к показу, обучаясь подиумному шагу на привязи.

Иван Кувшинов, руководитель ПСК им. Кирова:

— Сдавая молоко на крупные молокозаводы, мы не можем гарантировать безупречное качество продукции, потому что там наше молоко растворяется в общей массе сырья. Кроме того, переработчики, увеличивая сроки хранения молочки, используют добавки, которые не могут не влиять на вкусовые качества конечного продукта. Поэтому мы открыли цех переработки, а в нем делаем все так, чтобы можно было смело смотреть людям в глаза. Начали с небольших объемов. Сейчас я с удовлетворением отмечаю, что каждую неделю по два-три новых магазина берут нашу продукцию на реализацию. Причина тому — не только хорошая работа менеджеров ПСК, ищущих новые точки сбыта, но и высокое качество. Покупатель ведь быстро привыкает к хорошему.

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