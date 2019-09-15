Ночью при пожаре в доме на ул. Теннисная в Самаре пострадал человек

В воскресенье, 15 сентября, в 02:36 в Центр управления в кризисных ситуацих поступило сообщение о пожаре в квартире дома № 12 по ул. Теннисная в Промышленном районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 5 кв. м. В борьбе с огнем принимали участие 10 человек, которые, используя три пожарные машины, ликвидировали возгорание в 02:50.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что на пожаре пострадал 46-летний мужчина, а во время тушения из здания было эвакуировано восемь человек.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.