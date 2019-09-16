В Самаре при пожаре на ул. Гвардейская погиб мужчина

В воскресенье,15 сентября, в 2:50 произошел пожар в доме № 17 по ул. Гвардейская, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В доме горели вещи на площади пять кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовал 31 человек, использовалось девять сецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 3:20.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что во время пожара погиб 52-летний мужчина, и при тушении, из здания было эвакуировано 14 человек.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Так же выясняются причины возгорания и причиненный ущерб.