Тольяттинский "Акрон" стал инвестором Волжской металлургической компании

Тольяттинский холдинг "Акрон" забирает активы Волжской металлургической компании без ее долгов, пишет "Самарское обозрение".

АО "Волжская металлургическая компания" (ВМК) является одним из крупнейших производителей алюминиевого профиля в России. Сейчас компания подконтрольна структурам, близким к группе "Цветметсервис" Александра Цейтлина.

ВМК создана на базе обанкротившегося завода "Энерготехмаш". Цейтлин установил контроль над предприятием в результате конфликта бывшего бенефициара "ЭТМ" Владимира Кожухова с банками-кредиторами. Близкие к владельцу холдинга "Цветметсервис" структуры выкупили обязательства завода у оппонентов Кожухова.

Как пишет издание, в лучшие годы выручка предприятия превышала 1 млрд рублей. А в конце прошлого года стартовала процедура наблюдения, которую вскоре ВМК удалось отменить. Реестр требований кредиторов за это время сформировать не успели, но, скорее всего, его размер составил бы порядка 2 млрд рублей.

В конце августа 2019 г. стало известно о том, что площадка Волжской металлургической компании снова меняет собственника. Теперь в роли инвестора выступил тольяттинский холдинг "Акрон". Эту информацию подтвердили в приемной ВМК. При этом сотрудники предприятия пояснили, что на данный момент меняются руководство организации и ее название. Более подробно прокомментировать ситуацию они не смогли.

Группа компаний AKRON HOLDING является одним из крупнейших промышленно-металлургических предприятий России. Его объемы заготовки лома черных металлов превышают 969 тыс. тонн в год, цветных металлов — 224 тыс. тонн в год. На сегодняшний день AKRON HOLDING располагает представительствами в 22 регионах России, Казахстана и Киргизии. Головной компанией группы является АО "Акрон Холдинг", зарегистрированное в 2011 году в Тольятти. Его учредителем выступает кипрское RUSMETAL INVESTMENTS LIMITED, должность генерального директора занимает Павел Морозов.

Каким именно образом "Акрон" собирается реанимировать Волжскую металлургическую компанию, накопившую миллиардные долги, не совсем понятно. В пресс-службе холдинга получить комментарии не удалось. В жигулевской администрации вопросы тоже оставили без ответа.