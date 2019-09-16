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Экономика и бизнес

Тольяттинский "Акрон" стал инвестором Волжской металлургической компании

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинский холдинг "Акрон" забирает активы Волжской металлургической компании без ее долгов, пишет "Самарское обозрение".

АО "Волжская металлургическая компания" (ВМК) является одним из крупнейших производителей алюминиевого профиля в России. Сейчас компания подконтрольна структурам, близким к группе "Цветметсервис" Александра Цейтлина.

ВМК создана на базе обанкротившегося завода "Энерготехмаш". Цейтлин установил контроль над предприятием в результате конфликта бывшего бенефициара "ЭТМ" Владимира Кожухова с банками-кредиторами. Близкие к владельцу холдинга "Цветметсервис" структуры выкупили обязательства завода у оппонентов Кожухова.

Как пишет издание, в лучшие годы выручка предприятия превышала 1 млрд рублей. А в конце прошлого года стартовала процедура наблюдения, которую вскоре ВМК удалось отменить. Реестр требований кредиторов за это время сформировать не успели, но, скорее всего, его размер составил бы порядка 2 млрд рублей.

В конце августа 2019 г. стало известно о том, что площадка Волжской металлургической компании снова меняет собственника. Теперь в роли инвестора выступил тольяттинский холдинг "Акрон". Эту информацию подтвердили в приемной ВМК. При этом сотрудники предприятия пояснили, что на данный момент меняются руководство организации и ее название. Более подробно прокомментировать ситуацию они не смогли.

Группа компаний AKRON HOLDING является одним из крупнейших промышленно-металлургических предприятий России. Его объемы заготовки лома черных металлов превышают 969 тыс. тонн в год, цветных металлов — 224 тыс. тонн в год. На сегодняшний день AKRON HOLDING располагает представительствами в 22 регионах России, Казахстана и Киргизии. Головной компанией группы является АО "Акрон Холдинг", зарегистрированное в 2011 году в Тольятти. Его учредителем выступает кипрское RUSMETAL INVESTMENTS LIMITED, должность генерального директора занимает Павел Морозов.

Каким именно образом "Акрон" собирается реанимировать Волжскую металлургическую компанию, накопившую миллиардные долги, не совсем понятно. В пресс-службе холдинга получить комментарии не удалось. В жигулевской администрации вопросы тоже оставили без ответа.

 

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