Команда Самарской области вышла в финал окружного финала "Зарницы Поволжья"

13 сентября на костровой поляне спортивно-оздоровительного лагеря "Самородово" состоялось торжественное закрытие и награждение победителей VII окружного финала военно-спортивной игры "Зарница Поволжья-2019".

Состязания, для участия в которых прибыло 196 сильнейших юных спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошли под знаком предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Поздравить финалистов прибыли помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, руководители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств и другие почетные гости.

С приветственным словом к участникам финала от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова обратился Владимир Колчин. Он отметил, что "Зарница Поволжья" по праву считается одной из визитных карточек округа.

"Это самый массовый окружной общественный проект, в котором ежегодно принимает участие около 300 тысяч старшеклассников. В ходе финального этапа вы соревновались в военно-прикладных, спортивных и интеллектуальных дисциплинах, где в полной мере проявили свою выносливость, волю к победе, показали знания и командный дух. Участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов. Дорогие ребята, воспоминания о днях, проведенных на Оренбургской земле, конкурсах и соревнованиях, новых друзьях и впечатлениях останутся с вами на всю жизнь", — подчеркнул Владимир Колчин.

Владимир Колчин поблагодарил партнеров проекта — Министерство обороны Российской Федерации и руководство Оренбургской области, в тесном взаимодействии с которыми реализуется "Зарница Поволжья".

Церемония награждения призеров и победителей окружного финала началась с передачи переходящего знамени "Зарницы Поволжья". Заместитель командующего 31-й ракетной армией генерал-майор Юрий Яцыно вручил его команде Оренбургской области, занявшей по итогам соревнований первое место. В пятерку финалистов вошла и команда Самарской области.

Все команды — участницы VII окружного финала получили подарки от полпреда Президента России в ПФО. Победители военно-спортивных игр в командном и личном зачетах удостоены дипломов, кубков и памятных призов от имени губернатора Оренбургской области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомств и ДОСААФ России.

"Зарница Поволжья-2019" запомнится участникам не только обширной соревновательной программой, но и познавательными экскурсиями, знакомством с настоящим армейским бытом на базе войсковой части № 33860. В рамках тематических дней ребята смогли познакомиться с яркими страницами военной истории Отечества, поучаствовать в живых диалогах с ветеранами боевых действий, виртуально пройти дорогами Бессмертного полка.