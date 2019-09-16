Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Японии

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче первого круга соревнований в Осаке. В двух партиях она обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую — 6:3, 6:1, пишет www.championat.com.

Продолжительность матча составила 57 минут. На счету Павлюченковой 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов. Ястремская отметилась 3 ошибками на подаче и оформила 1 брейк. Подач навылет 19-летняя украинка не выполнила.

Следующей соперницей российской теннисистки станет вторая ракетка турнира из Нидерландов Кики Бертенс.