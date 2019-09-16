В Центре спортивной подготовки СО нашли нарушения с имуществом

Прокуратура Железнодорожного района Самары при проверке ГАУ СО "Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области" нашла нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Оказалось, что имущество учреждения много раз передавали в пользование сторонним организациям без договора аренды и согласования с собственником — областным минимуществом и учредителем — министерством спорта Самарской области.

Из-за этого прокуратура возбудила три административных дела.

10 сентября суд привлек учреждение к административной ответственности и назначил штрафы на сумму около 10 тыс. рублей.