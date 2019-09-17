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Хоккей Спорт

Состав ЦСК ВВС пополнился двумя игроками "Нефтехимика"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В состав ЦСК ВВС из "Нефтехимика" прибыли защитник Алексей Волгин и нападающий Александр Авцин, сообщает пресс-служба "летчиков".

В обратном направлении убыл Арсен Хисамутдинов.

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