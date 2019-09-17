В Сызрани сотрудникам ДПС пришлось преследовать пьяного водителя "Нивы"

Сотрудники ДПС Сызрани организовали погоню за предположительно нетрезвым водителем автомобиля "Нива", который попытался скрыться от полицейских, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информацию о вероятно пьяном мужчине за рулем автомобиля передали правоохранителям активисты "Ночного патруля". Внимание общественников нарушитель привлек во дворе дома на пр. Королева. Через несколько минут полицейские попытались остановить указанный автомобиль, но водитель предпринял попытку скрыться. Вскоре на кольцевой развязке пр. Гагарина нарушитель не справился с управлением, машину занесло и забросило задними колесами на разделительную полосу.

Инспекторы дорожно-патрульной службы предложили задержанному водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, а также ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Еще двое нетрезвых водителей были задержаны при содействии "Ночного патруля" в Тольятти и Самаре. В первом случае 36-летний водитель ВАЗ-21099 согласился пройти медицинское освидетельствование на месте. Результат показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении правонарушителя собран материал об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

А вот задержанный в Самаре 28-летний мужчина, управлявший автомобилем Datsun, от прохождения медосвидетельствования отказался. По данному факту в отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который направлен для принятия мер в Мировой суд Кировского района. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.