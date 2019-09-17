16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре будут судить экс-сотрудника Росрыболовства за взятку Пожилой житель Похвистневского района пойдет под суд за спил 10 лип На улице в Тольятти пятеро парней зверски расправились с мужчиной В Тольятти осужден лжетеррорист, "заминировавший" кафе Ранее судимый житель Новокуйбышевска ограбил пенсионера и разбил ему очки

Преступления Происшествия

В Самаре будут судить экс-сотрудника Росрыболовства за взятку

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов СТУ "Росрыболовство" Сергея Козлова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 10 октября Козлов получил в рамках оперативного эксперимента от исполнительного директора ООО взятку в сумме 10 тыс. руб., а также муляжа денежных средств в сумме 190 тыс. руб., за подготовку материалов по актированию рыбоводных мощностей ООО, составление и подписание акта обследования производственных мощностей ООО, а также за способствование подписанию указанного акта членами комиссии.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу", — отмечают в СУ СК РФ по Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6