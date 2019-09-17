В Самаре будут судить экс-сотрудника Росрыболовства за взятку

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов СТУ "Росрыболовство" Сергея Козлова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 10 октября Козлов получил в рамках оперативного эксперимента от исполнительного директора ООО взятку в сумме 10 тыс. руб., а также муляжа денежных средств в сумме 190 тыс. руб., за подготовку материалов по актированию рыбоводных мощностей ООО, составление и подписание акта обследования производственных мощностей ООО, а также за способствование подписанию указанного акта членами комиссии.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу", — отмечают в СУ СК РФ по Самарской области.