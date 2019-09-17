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Разработки "АКОМ" — в тренде Первой инжиниринговой конференции

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 сентября, в тольяттинском технопарке "Жигулевская долина" началась Первая инжиниринговая конференция в Самарской области "Инжиниринг. Новые инструменты экономического роста". Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

Организаторами конференции выступают правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Двухдневная насыщенная программа конференции включает в себя выставку инжиниринговых проектов Самарской области, серию тематических круглых столов, выступления авторитетных спикеров, серию мастер-классов от экспертов для повышения компетенций в сфере инжиниринга.

Открывая пленарное заседание форума, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: "Сегодня мы наблюдаем существенные изменения в организационной и производственной структуре высокотехнологичных предприятий. Создание новых продуктов требует появления принципиально новых технологических решений. Развитие инжиниринга в Самарской области сегодня выходит на передний план, поскольку этот рынок обладает значительным потенциалом роста, служит решению важнейших задач, стоящих перед регионом".

Президент Союза работодателей Самарской области и АО "ГК АКОМ" Николай Игнатьев принял участие в конференции с докладом в рамках пленарного заседания "Национальные проекты и инжиниринг как драйверы технологического роста".

В своем выступлении Николай Игнатьев отметил, что группой компаний "АКОМ" пройден стремительный путь от сборочного производства к корпорации энергетических решений благодаря реализации целого ряда инжиниринговых решений, партнерству с лучшими мировыми производителями оборудования и программного обеспечения (Sovema, Rosendahl, АО "РТСофт", TESVOLT GmbH), развитию кадрового потенциала (сотрудничество с Жигулевским государственным колледжем и опорным вузом региона — СамГТУ) и созданию собственного инжинирингового центра.

Вниманию участников мероприятия были представлены технологии, потребители и потребности инжиниринговых решений ГК "АКОМ": от традиционных разработок аккумуляторных батарей, согласно требованиям мировых автоконцернов (Toyota, Hyundai, Volkswagen) до готовых решений и передовых технологий систем накопления энергии.

Особый интерес у присутствующих вызвали области применения систем накопления электроэнергии на базе литий-ионных ячеек Tesvolt (лицензиатом которой является КОМ): покрытие пиков энергопотребления, стабилизация напряжения внешней сети, обеспечение аварийного электроснабжения.

Кроме того, пилотный кейс по замене свинцово-кислых АКБ в источнике бесперебойного питания томографа в Тольяттинской городской клинической больнице № 5 со стоимостью на 40% ниже импортных аналогов — первый шаг к решению наиболее острого вопроса — обеспечения бесперебойной работы медицинских учреждений. А готовые решения автономного питания на основе литий-ионных и свинцово-кислотных накопителей энергии для учреждений здравоохранения могут быть реализованы через финансирование из нацпроекта "Здравоохранение".

Необходимость углубленного развития данного направления поддержали глава региона Дмитрий Азаров и почетный гость конференции — заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. В ходе обсуждения был намечен план сотрудничества компании и госструктур. Также свою заинтересованность в совместной работе над проектом выразил ректор СПбПУ Андрей Руцкой.

В заключение своего доклада Николай Игнатьев выразил пожелание, чтобы как можно больше технологичных научных идей воплощалось в реальный продукт на производстве. В отрасли ХИТ "АКОМ" провел Первую международную конференцию "Battery Innovation", которая станет ежегодной и является эффективной коммуникационной площадкой как для производителей химических источников тока, так и научных деятелей, вузов, технических экспертов.

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