В штате Шестого кассационного суда будут работать 113 судей

С 1 октября в Самаре начнет работу Шестой кассационный суд общей юрисдикции, который будет самым большим по численности судей в системе создаваемых кассационных судов.

Напомним, под юрисдикцией суда находится девять субъектов ПФО с населением порядка 22 млн человек.

Он будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Самарской области, Ульяновской области, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов.

"Законом определен срок начала деятельности судом не позднее 1 октября 2019 года. Суд начал формироваться с момента назначения председателя суда с сентября 2018 года. На сегодняшний день в штате суда работает почти 200 человек, назначено 74 судьи из 113. В Шестом кассационном суде общей юрисдикции будут работать высокопрофессиональные судьи из различных регионов страны. К нам направили судей из Красноярска, из Смоленской области и еще из 14 регионов", — сказал председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов.

Напомним, размещение на территории Самары Шестого кассационного суда общей юрисдикции стало возможным благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По соглашению с Правительством Самарской области для постоянного размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции определено здание на Крымской площади. В настоящее время завершаются строительные работы, объект находится в высокой степени готовности. Запланировано, что в ноябре текущего года, после завершения строительных работ и ввода здания в эксплуатацию, оно будет передано суду.

С 1 октября и до передачи здания на Крымской площади суду судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции временно будет осуществлять правосудие в здании по адресу: ул. Рабочая, 21.

Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции временно будут работать в здании на ул. Льва Толстого, 115.

Информация о деятельности Шестого кассационного суда общей юрисдикции размещена в открытом доступе на сайте https://6kas.sudrf.ru