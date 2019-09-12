Шестой кассационный суд в Самаре начнет работу 1 октября

Шестой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Самаре, начнет свою деятельность 1 октября 2019 года. Соответствующий вопрос был рассмотрен на пленуме Верховного Суда РФ в четверг, 12 сентября.

В его территориальную юрисдикцию войдут: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская республика, Республика Чувашия, Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области.

В новом здании на Крымской площади суд ориентировочно разместится также в октябре этого года, пока же он располагается в помещениях Ленинского и Железнодорожного райсудов, переехавших в новое здание на ул. Тухачевского.

