В регионе изучают рацион и качество питания взрослых и детей

Во вторник, 17 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспотребнадзора по Самарской области Светланой Архиповой. Они обсудили вопросы качества школьного питания и продуктов в магазинах губернии.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит ряд исследований по этим направлениям в рамках реализации федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального проекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что Самарская область вошла в число пяти пилотных регионов страны, наряду с Московской, Омской, Свердловской областями и Республикой Башкортостан, где апробируется методика оценки состояния питания населения — как в школах, так и в торговых точках.

Исследования в средних образовательных учреждениях начались на этой неделе и продолжатся в течении 14 дней. Изучение рациона и качества питания проводится в 521 школе губернии, в том числе в ста школах ведется анкетирование детей и их родителей. Причем во внимание берется то, что ест ребенок во время занятий и дома.

Результаты этих исследований, которые будут подведены в начале ноября текущего года, лягут в основу новых рекомендаций по питанию детей разных возрастов. Будут разработаны и адресные программы для учителей и родителей.

"Вопросам организации здорового питания мы уделяем особое внимание, особенно это касается наших детей, поскольку от правильного рациона зависит их здоровье", — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Роспотребнадзор совместно с сотрудниками регионального Центра гигиены и эпидемиологии, Самарского медицинского университета и Федерального исследовательского центра питания с помощью анкетирования проводит оценку физической и экономической доступности пищевых товаров отечественных производителей для жителей губернии. Участие в таком опросе уже приняли 805 торговых компаний.

При этом особое внимание уделяется качеству. В лабораториях проверяют состав и количество полезных веществ и сверяют с тем, что указано на упаковке. Исследования проводятся по 11 группам пищевой продукции, каждая по 10-15 показателям, в числе которых наличие витаминов, трансжиров, антибиотиков и т. д. Всего на данный момент отобрано и исследовано 615 проб.

По итогам исследований будет дана оценка фактического питания населения в различных регионах, а затем составлены рекомендации по коррекции рационов питания.