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Пожары Происшествия

В Богатовском районе в горевшем доме погиб мужчина

БОГАТОЕ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, в 19:44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Дорожная в с. Заливное Богатовского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела одна квартира и вся крыша дома на двух хозяев. Огонь охватил площадь в 150 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В чрезвычайном ведомстве так же сообщили, что во время работ по ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.

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