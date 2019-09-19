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Здравоохранение Общество

Самарская область к 2022 году перейдет на единый электронный оборот медицинских документов

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область перейдет на единый электронный оборот медицинских документов к 2022 году. Об этом в четверг, 18 сентября, заявил заведующий отделом проектного менеджмента, производства и инжиниринга института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин.

А уже в этом году, по его словам, будет введен обмен электронными результатами рентгенологических исследований.

"Система единого документооброта между медицинскими учреждениями подразумевает, что пациент может сделать анализ в одном месте и лечащий врач в другом учреждении может его спокойно получить. Это начнет работать с декабря во всей области по рентгенологии. К 2022 году это будет работать абсолютно по всем медицинским данным", — сообщил Сергей Чаплыгин на круглом столе по ИТ-технологиям.

В дальнейшем на этой базе планируется создать некий портал госуслуг по цифровому здравоохранению. Пациенты смогут заводить личные кабинеты, догружать в них необходимую информацию, интегрировать умные браслеты и т.д.

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