16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала в Осаке Дарья Касаткина проиграла на старте турнира в Японии Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Японии Пять спортсменок гандбольной "Лады" получили вызов в сборную Гандбольная "Лада" обыграла столичный ЦСКА

Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала в Осаке

ОСАКА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче второго круга соревнований категории Premier в Японии, пишет championat.com.

В двух партиях она обыграла вторую ракетку соревнований из Нидерландов Кики Бертенс — 6:1, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Павлюченковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Ее соперница отметилась 1 подачей навылет, 7 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующей соперницей Павлюченковой станет теннисистка из Японии Мисаки Дои.

Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее японки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6