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Здравоохранение Общество

В Москве пациенту из Самарской области удалили опухоль весом более 20 кг

МОСКВА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В торакоабдминальном отделении МНИОИ имени П. А. Гецена успешно прооперирован пациент из Самарской области с гигантской неорганной забрюшинной опухолью, сообщает на сайте онкологического центра.

Фото: https://www.mnioi.nmicr.ru

По месту жительства пациенту врачи не смогли установить диагноз. Пациент проживает в удаленном от центральных городов региона населенном пункте. После долгих хождений по врачам он приехал в Москву и сам обратился в поликлинику Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена.

Все необходимые диагностические процедуры были проведены чрезвычайно быстро, после чего был установлен диагноз: липосаркома G2. Эта разновидность злокачественной быстрорастущей опухоли встречается крайне редко.

Операция, которую проводила целая бригада хирургов с использованием новейшего оборудования, длилась чуть более трех часов. Несмотря на большие размеры опухоли, занимающей всю брюшную полость, команде хирургов удалось выполнить радикальную операцию и сохранить все прилежащие соседние органы. Благодаря хирургическому лечению были удалены неорганная забрюшинная опухоль весом более 20 кг и тромб инфраренального сегмента НПВ.

На девятые сутки после операции пациент в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

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