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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС по буллитам победил "Рязань"

РЯЗАНЬ. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские "летчики" в гостях, одержали победу над ХК "Рязань" в серии буллитов, сообщает пресс-служба ЦСК ВВС.

Защитник Алексей Волгин в этой игре отметился дублем.

После этого матча ЦСК ВВС расположились на 12 строчке в турнирной таблице.

ХК "Рязань" (2 + 2 к. ш.); Большаков; Миронов — Шакуров, Жердев — Чванчиков — Муштаев; Горечишников — Моренец (2), Воронин — Чернов — Волков; Харькин — Осипов, И.Каштанов — Кокшаров — Кудрин; Мельников — Шакиров — Злобин, Поляков.

ЦСК ВВС (2): Попков; Гусев — Волгин, Авцин — Набиуллин — Степанекно; Сорокин — Кузьмин, Тимиров — Голубович (2) — Грошев; Пузанов — Семёнов, Скворцов — Свинцицкий — Гареев; Д. Каштанов — Куликов — Рукин, Кудрявцев, Чередниченко.

0-1 Волгин (Голубович) 6.44
1-1 Волков (Горечишников, Вороин) 26.01
1-2 Волгин (Послематчевый буллит)

Броски: 53-57, Броски в створ: 37-33, Голы: 1-1. Вбрасывания: 39-29, Штраф: 4-2

 

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