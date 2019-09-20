ХК ЦСК ВВС по буллитам победил "Рязань"

Самарские "летчики" в гостях, одержали победу над ХК "Рязань" в серии буллитов, сообщает пресс-служба ЦСК ВВС.
Защитник Алексей Волгин в этой игре отметился дублем.
После этого матча ЦСК ВВС расположились на 12 строчке в турнирной таблице.
Самарские "летчики" в гостях, одержали победу над ХК "Рязань" в серии буллитов, сообщает пресс-служба ЦСК ВВС.
Защитник Алексей Волгин в этой игре отметился дублем.
После этого матча ЦСК ВВС расположились на 12 строчке в турнирной таблице.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
ХК "Рязань" (2 + 2 к. ш.); Большаков; Миронов — Шакуров, Жердев — Чванчиков — Муштаев; Горечишников — Моренец (2), Воронин — Чернов — Волков; Харькин — Осипов, И.Каштанов — Кокшаров — Кудрин; Мельников — Шакиров — Злобин, Поляков.
ЦСК ВВС (2): Попков; Гусев — Волгин, Авцин — Набиуллин — Степанекно; Сорокин — Кузьмин, Тимиров — Голубович (2) — Грошев; Пузанов — Семёнов, Скворцов — Свинцицкий — Гареев; Д. Каштанов — Куликов — Рукин, Кудрявцев, Чередниченко.
0-1 Волгин (Голубович) 6.44
1-1 Волков (Горечишников, Вороин) 26.01
1-2 Волгин (Послематчевый буллит)
Броски: 53-57, Броски в створ: 37-33, Голы: 1-1. Вбрасывания: 39-29, Штраф: 4-2