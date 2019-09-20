ВТБ расширяет сотрудничество с самарскими риелторами

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков и президент Поволжской гильдии риелторов Юлия Овечкина подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом стороны планируют развивать рынок недвижимости в регионе и повышать профессиональный уровень взаимодействия между его участниками.

Соглашение предусматривает взаимное консультирование и обмен информацией по правовым, организационным и маркетинговым вопросам в сфере недвижимости. Планируется также совместное проведение круглых столов, семинаров, клиентских мероприятий и исследований рынка. Важным аспектом сотрудничества станет работа, направленная на повышение финансовой грамотности самарцев в вопросах проведения сделок с жильем.

По словам Максима Папкова, соглашение придаст дополнительный импульс развитию деловых отношений между банком и гильдией. "Ипотечное кредитование служит для банка ключевым направлением, и здесь, в рамках стратегии, мы выбираем клиентоориентированный подход, чтобы соответствовать запросам и потребностям наших заемщиков. А так как в настоящее время основной объем сделок в Самарской области приходится на сегмент готового жилья, нам важно, чтобы они проходили максимально быстро и на высоком уровне. Благодаря совместной работе специалистов банка и членов гильдии качественный и оперативный сервис клиентам будет обеспечен".

Юлия Овечкина отметила, что Поволжская гильдия риелторов и ВТБ уже несколько лет ведут успешное сотрудничество. "ВТБ является одним из крупных игроков рынка ипотечного кредитования, и мы рады, что у нас общие цели - развитие цивилизованного регионального рынка недвижимости".

В настоящее время ВТБ уже предоставляет агентствам, входящим в Поволжскую гильдию, специальные условия по ипотечному кредитованию - дисконт на покупку жилья. Также все заемщики, обратившиеся в банк по рекомендации членов гильдии, могут рассчитывать на максимально короткий срок рассмотрения ипотечной заявки.