Николай Липченко: "Участие в национальном проекте дало положительный результат"

Бизнесмены региона обсуждают новую стратегию развития области. 17 сентября документ представил губернатор Дмитрий Азаров.

"Очень важно, что стратегия развития области совмещена с нацпроектами", — комментирует генеральный директор АО "Средневолжский механический завод" Николай Липченко. Его компания принимает активное участие нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости".

"Мы повышаем производительность труда, соответственно, улучшаем благосостояние граждан и экономику Самарской области", — отметил Липченко.

По его словам, участие в национальном проекте уже дало положительный результат. За полтора года компания улучшила условия труда, а также открыла учебную фабрику. Здесь навыкам бережливого производства обучаются не только сотрудники СВМЗ, но и рабочие из других регионов.