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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Осаке

ТОКИО. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 21 сентября, уроженка Самары Анастасия Павлюченкова за день выиграла два матча и вышла в финал турнира категории Premier в Осаке (Япония), сообщает championat.com.

С утра Анастасия победой завершила матч с японкой Мисаки Дои — 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. На счету Павлюченковой один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Ее соперница отметилась одной подачей навылет, одной двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1.

В 11:05 по московскому времени Павлюченкова вышла на корт против бывшей первой ракетки мира из Германии Анжелики Кербер и обыграла ее в двух сетах — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Павлюченковой три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12. Ее соперница отметилась шестью двойными ошибками и тремя брейками.

За главный трофей соревнований Анастасия поспорит с другой бывшей первой ракеткой мира, хозяйкой местных кортов Наоми Осакой.

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