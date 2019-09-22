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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова Наоми Осаке в финале турнира в Японии

ОСАКА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 22 сентября, теннисистка Анастасия Павлюченкова в финале турнира в Осаке (Япония) уступила Наоми Осаке — 2:6, 3:6. Об этом сообщает sport-express.ru.

Матч дилился час и 10 минут.

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