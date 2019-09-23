При ночном пожаре в бане в п. Зубчаниновка пострадал мужчина

В понедельник, 23 сентября, в 2:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Литвинова в п. Зубчаниновка Кировского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела частная баня на площади 100 кв. м. В борьбе с огнем принимали участие 16 человек, использовалось четыре единицы техники.

Пожар удалось локализовать в 2:47, а полностью ликвидировать в 3:01.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара пострадал 56-летний мужчина. Какие у него травмы не уточняется.

Сейчас выясняется причина возгорания и причиненный ущерб.