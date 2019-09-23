16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При ночном пожаре в бане в п. Зубчаниновка пострадал мужчина В результате пожара на ул. Самарской погибла пожилая женщина В Самарском районе горит трехэтажный дом При тушении пожара в Сызрани обнаружили тело мужчины В Тольятти на бульваре Татищева обгорели три автомобиля

Пожары Происшествия

При ночном пожаре в бане в п. Зубчаниновка пострадал мужчина

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 сентября, в 2:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Литвинова в п. Зубчаниновка Кировского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела частная баня на площади 100 кв. м. В борьбе с огнем принимали участие 16 человек, использовалось четыре единицы техники.

Пожар удалось локализовать в 2:47, а полностью ликвидировать в 3:01.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара пострадал 56-летний мужчина. Какие у него травмы не уточняется. 

Сейчас выясняется причина возгорания и причиненный ущерб.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6