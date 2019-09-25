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Пожары Происшествия

В Сызрани из-за пожара эвакуировали детский сад

СЫЗРАНЬ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 сентября, из детского сада №70 в Сызрани эвакуировали воспитанников и персонал из-за пожара, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация поступила в ЦУКС в 07:36. На ликвидацию пожара привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло короткое замыкание электрощитка с последующим горением на площади 1 кв. метр. В 07:41 пожар был ликвидирован.

В целях безопасности проведена эвакуация 75 человек, из них 45 детей.

Причина пожара устанавливается.

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