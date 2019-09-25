В Самаре представят программу кинофестиваля Amfest

Фестиваль американского кино Amfest пройдет в Самаре в кинотеатре "Вертикаль" с 15 по 20 октября.

В 2019 г. программа фестиваля состоит из "неслезной" истории про парня с синдромом Дауна, мечтающего участвовать в рестлинг боях, из рассказов о сложностях мультикультурного мира, о поисках тишины, о желании избежать радости и о взрослении в Америке 80-х.

Программа фестиваля откроется роуд-муви "Арахисовый сокол" (12+) про парня с синдромом Дауна, который мечтает стать рестлером, и про его нового друга-бродягу. Вместе они будут скрываться от врача психлечебницы. В главных ролях Шайя ЛаБав, Дакота Джонсон и Зак Готтзакен.

В фильме "Прощание" (12+) главная героиня Билли сначала живет в Нью-Йорке, а потом едет к любимой бабушке, которой поставили смертельный диагноз, в родной Китай. Фильм основан на биографии режиссера Лулу Ванг.

"Звук тишины"(16+) — увлекательная история о женщине, пригласившей к себе в квартиру специалиста по звуковому дизайну. И если сначала она относилась к идеям о тишине скептически, то потом постепенно начинает раскрывать для себя мир звуков.

В этот же день зрителям покажут короткометражку "Настоящая американка" из 2015 года. Фильм хоть и не новый, зато очень интересный для российского зрителя. В нем молодая девушка приезжает из России в США, и на вечеринке в честь 17-летия сталкивается с непонятной ей новой культурой.

Главным украшением фестиваля Amfest в этом году станет короткометражка от знаменитого грека Йоргоса Лантимоса NIMIC (12+). Это 11-минутный анекдот на тему актуальной социальной повестки, где главную роль исполнил Мэтт Диллон.

"Ода к радости"(18+) — история о мужчине со странной болезнью, которая проявляется в виде недомогания при сильных эмоциях. Триггером для болезни становятся эмоции радости. О том, сумеет ли избежать радости при помощи прослушивания Малера персонаж Мартина Фримана, можно посмотреть 19 октября.

Завершится фестиваль драмой "Отлив" (18+). Это грустная история о взрослении из 80-х, где главную роль сыграл Джейден Мартелл, из слишком успешного кинговского фильма "Оно".

Билеты на все фильмы уже в продаже.

Программа фестиваля:

15 октября, 19:30 "Арахисовый сокол" (12+) Тайлер Нилсон, Марк Шварц;

16 октября, 19:30 "Прощание" (12+) Лулу Ванг;

18 октября, 19:30 "Звук тишины" + "Настоящая американка" (16+);

19 октября, 16:30 NIMIC (12+) Йоргос Лантимос;

19 октября, 17:00 "Ода к радости" (18+) Джейсон Уайнер;

20 октября, 17:00 "Отлив" (18+) Кевин МакМаллин.