В Самаре из-за короткого замыкания электропроводки загорелась стена дома

В среду, 25 сентября, в 1:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Саратовской в Куйбышевском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу выезжали девять пожарных на двух машинах. На месте происшествия выяснилось, что в результате короткого замыкания электропроводки загорелась деревянная стена дома. Площадь пожара составила два кв. м.

В ГУ МЧС России отмечают, что возгорание было ликвидировано до приезда огнеборцев. Данных о пострадавших нет.