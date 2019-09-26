16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В систему теплоснабжения Самары планируют вложить 3,5 млрд рублей Внедрение альткотельной в Самаре от "Т Плюс" будет курировать Денис Бобров "Т Плюс" планирует вложить более 4,5 млрд руб. в модернизацию Самарской ТЭЦ "ВолгоТрансЭнерго" проигрывает суды по котельной Нефтегорска Более чем 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Энергетика ТЭК

В систему теплоснабжения Самары планируют вложить 3,5 млрд рублей

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре вынесен на публичные слушания проект актуализированной схемы теплоснабжения города до 2034 года. Публичное обсуждение документа назначено на 3 октября 2019 года. Информация об этом, как и сам проект, опубликованы на официальном сайте администрации Самары.

Так, в проекте отмечается, что, "поскольку доля рынка тепла, обеспечиваемая от источников ПАО "Т Плюс", составляет более 75%, целесообразно, в первую очередь, рассматривать оптимизацию систему теплоснабжения в зоне действия источников компании.

"В целом по году убыточна деятельность всех источников ПАО "Т Плюс" в городском округе Самара, за исключением Самарской ТЭЦ. При этом наихудшие показатели по валовой рентабельности (рентабельность по валовой прибыли) демонстрируют Самарская ГРЭС и ЦОК, далее следуют ПОК и Безымянская ТЭЦ", — отмечается в документе и уточняется, что в связи с этим, а также исходя из "долей источников в формировании выручки", фокус мероприятий по повышению эффективности деятельности "Т Плюс" в Самарском тепловом узле должен быть направлен Самарскую ГРЭС и ЦОК.

Согласно опубликованным документам, размер вложений ПАО "Т Плюс" в реконструкцию источников теплоснабжения в 2019–2023 гг. составит около 1,5 млрд рублей. При этом одним из наиболее капиталоемких проектов станет перевод Безымянской ТЭЦ в отопительную котельную. Стоимость этих работ оценена в общей сложности (без учета НДС) в 1,04 млрд руб., в том числе 751,3 млн руб. — затраты, которые планируется произвести в 2019–2023 годах.  

Затраты АО "ПТС" на тот же период запланированы в размере 2,09 млрд руб., из них 1,79 млрд руб. — на перекладку тепловых сетей.

"Источником инвестиций по объектам ПАО "Т Плюс" и АО "ПТС" служат собственные средства компаний", — уточняется в документе.

Помимо этого для решения проблемы теплоснабжения поселка Красная Глинка от котельной завода "Электрощит" предлагается осуществить строительство пяти блочно-модульных котельных вместо тепловых пунктов.

Также в опубликованном проекте имеется информация по предполагаемой динамике роста тарифов на ГВС. Например, стоимость тепловой энергии для абонентов "ПТС", которая сейчас составляет 1402 руб./Гкал (без НДС), к июлю 2023 г. может достичь 1474 руб./Гкал. Цены для абонентов "Т Плюс" за "тепловую энергию, поставляемую потребителям, горячую воду" для жителей Центрального и Комсомольского районов Тольятти вырастут с 1207 руб./Гкал (без НДС) до 1295 руб./Гкал, для жителей Автозаводского района этот показатель изменится с 1295 руб./Гкал до 1390 руб./Гкал.

Напомним, ранее сообщалось о планах перехода на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" в Самаре, а также Тольятти и Новокуйбышевске до конца 2019 года.

Однако в опубликованной схеме теплоснабжения упоминаний об альткотельной нет. Как пояснили в "Т Плюс" документ действительно пока не учитывает переход на новое тарифообразование и задает общие рамки развития системы теплоснабжения города. Впоследствии в него будут внесены необходимые правки.

Гид потребителя

Фото на сайте

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6