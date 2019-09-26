В систему теплоснабжения Самары планируют вложить 3,5 млрд рублей

В Самаре вынесен на публичные слушания проект актуализированной схемы теплоснабжения города до 2034 года. Публичное обсуждение документа назначено на 3 октября 2019 года. Информация об этом, как и сам проект, опубликованы на официальном сайте администрации Самары.

Так, в проекте отмечается, что, "поскольку доля рынка тепла, обеспечиваемая от источников ПАО "Т Плюс", составляет более 75%, целесообразно, в первую очередь, рассматривать оптимизацию систему теплоснабжения в зоне действия источников компании.

"В целом по году убыточна деятельность всех источников ПАО "Т Плюс" в городском округе Самара, за исключением Самарской ТЭЦ. При этом наихудшие показатели по валовой рентабельности (рентабельность по валовой прибыли) демонстрируют Самарская ГРЭС и ЦОК, далее следуют ПОК и Безымянская ТЭЦ", — отмечается в документе и уточняется, что в связи с этим, а также исходя из "долей источников в формировании выручки", фокус мероприятий по повышению эффективности деятельности "Т Плюс" в Самарском тепловом узле должен быть направлен Самарскую ГРЭС и ЦОК.

Согласно опубликованным документам, размер вложений ПАО "Т Плюс" в реконструкцию источников теплоснабжения в 2019–2023 гг. составит около 1,5 млрд рублей. При этом одним из наиболее капиталоемких проектов станет перевод Безымянской ТЭЦ в отопительную котельную. Стоимость этих работ оценена в общей сложности (без учета НДС) в 1,04 млрд руб., в том числе 751,3 млн руб. — затраты, которые планируется произвести в 2019–2023 годах.

Затраты АО "ПТС" на тот же период запланированы в размере 2,09 млрд руб., из них 1,79 млрд руб. — на перекладку тепловых сетей.

"Источником инвестиций по объектам ПАО "Т Плюс" и АО "ПТС" служат собственные средства компаний", — уточняется в документе.

Помимо этого для решения проблемы теплоснабжения поселка Красная Глинка от котельной завода "Электрощит" предлагается осуществить строительство пяти блочно-модульных котельных вместо тепловых пунктов.

Также в опубликованном проекте имеется информация по предполагаемой динамике роста тарифов на ГВС. Например, стоимость тепловой энергии для абонентов "ПТС", которая сейчас составляет 1402 руб./Гкал (без НДС), к июлю 2023 г. может достичь 1474 руб./Гкал. Цены для абонентов "Т Плюс" за "тепловую энергию, поставляемую потребителям, горячую воду" для жителей Центрального и Комсомольского районов Тольятти вырастут с 1207 руб./Гкал (без НДС) до 1295 руб./Гкал, для жителей Автозаводского района этот показатель изменится с 1295 руб./Гкал до 1390 руб./Гкал.

Напомним, ранее сообщалось о планах перехода на регулирование тарифов по методу "альтернативной котельной" в Самаре, а также Тольятти и Новокуйбышевске до конца 2019 года.

Однако в опубликованной схеме теплоснабжения упоминаний об альткотельной нет. Как пояснили в "Т Плюс" документ действительно пока не учитывает переход на новое тарифообразование и задает общие рамки развития системы теплоснабжения города. Впоследствии в него будут внесены необходимые правки.