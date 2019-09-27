"Ладья" вновь обыграла "Тюменский Легион"

В четверг, 26 сентября, ХК "Ладья" в повторном матче вновь обыграл "Тюменский Легион", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла на "Лада Арене".

Напомним, в первом матче между командами тольяттинцы разгромили гостей - 6:0.

В первом периоде матча-реванша счет не был открыт, хотя гости трижды после удалений Дмитрия Петрова поиграли в большинстве.

В самом начале второго периода Тимофей Доба открыл счет — 1:0. В его концовке Артем Якутов добил шайбу, которую Алексей Щетилин не смог зафиксировать после броска Дмитрия Костенко — 2:0.

Окончательный счет на 48-й минуте установил Александр Пономарев — 3:0. "Ладья" одержала третью победу подряд.