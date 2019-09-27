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Пожары Происшествия

В Чапаевске на пожаре в квартире погибли двое детей

ЧАПАЕВСК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, в 7:00 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире жилого многоквартирного дома по ул, Короткая, 2, в Чапаевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 15 кв. м. В его тушении участвовали 18 сотрудников МЧС, которые использовали пять спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 7:43.

Во время тушения были обнаружены тела двух детей.

Сейчас причины из смерти устанавливаются, также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

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