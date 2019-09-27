Налоговая служба в октябре проведет день открытых дверей

25 октября управление Федеральной налоговой службы по Самарской области проведет день открытых дверей для налогоплательщиков-физических лиц.

В любой из инспекций с 9:00 до 20:00 все желающие смогут больше узнать о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц". При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.