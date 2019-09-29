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Пожары Происшествия

При пожаре в двухэтажном доме в п. Запанской пострадал мужчина

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 сентября, в 21:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме на ул. Ярославская, в пос. Шмидта Железнодорожного района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Очаг возгорания находился на первом этаже. Существовала угроза распространения огня на весь дом. На тушение были направлены дополнительные подразделения огнеборцев.

Пожару, площадь которого составляла 200 кв. м. был присвоен повышенный ранг № 2. В тушении участвовали 59 человек, которые использовали 19 пожарных машин.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время тушения пожарными был спасен пострадавший мужчина. В 23:04 было ликвидировано открытое горение.

Причины возгорания устанавливаются

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