Нападающий Константин Кухарев вернулся в "Ладью"

В состав ХК "Ладья" вернулся нападающий Константин Кухарев, сообщает пресс-служба автозаводцев. Предсезонную подготовку игрок проходил в самарском ЦСК ВВС.
Хоккеист будет выступать под 68 номером.
В состав ХК "Ладья" вернулся нападающий Константин Кухарев, сообщает пресс-служба автозаводцев. Предсезонную подготовку игрок проходил в самарском ЦСК ВВС.
Хоккеист будет выступать под 68 номером.
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