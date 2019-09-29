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Хоккей Спорт

Нападающий Константин Кухарев вернулся в "Ладью"

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В состав ХК "Ладья" вернулся нападающий Константин Кухарев, сообщает пресс-служба автозаводцев. Предсезонную подготовку игрок проходил в самарском ЦСК ВВС.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Хоккеист будет выступать под 68 номером.

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