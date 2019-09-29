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Общество

Инклюзивный детский парк у "Самара Арены" откроется 1 октября

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие инклюзивного детского парка около стадиона "Самара Арена" планируется во вторник, 1 октября. Об этом в социальной сети сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который накануне лично проверил как завершаются работы по строительству объекта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

"Здесь созданы благоустроенные зоны с местами для игр, уличными тренажерами и футбольным полем. Оборудование парка позволяет заниматься всем деткам, независимо от их возраста или ограничений здоровья. Открытие — 1 октября", — написал глава региона в Instagram.

Кроме того, по словам губернатора, в ближайшее время среди ведущих архитектурных бюро будет проведен конкурс на разработку концепции развития территории вокруг стадиона.

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