Инклюзивный детский парк у "Самара Арены" откроется 1 октября

Открытие инклюзивного детского парка около стадиона "Самара Арена" планируется во вторник, 1 октября. Об этом в социальной сети сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который накануне лично проверил как завершаются работы по строительству объекта.

"Здесь созданы благоустроенные зоны с местами для игр, уличными тренажерами и футбольным полем. Оборудование парка позволяет заниматься всем деткам, независимо от их возраста или ограничений здоровья. Открытие — 1 октября", — написал глава региона в Instagram.

Кроме того, по словам губернатора, в ближайшее время среди ведущих архитектурных бюро будет проведен конкурс на разработку концепции развития территории вокруг стадиона.