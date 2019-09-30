Суд арестовал счета и имущество бенефициара "Реммагистрали" Марса Бахитова

Арбитражный суд Ульяновской области арестовал имущество и счета самарского бизнесмена Марса Бахитова в рамках процесса о привлечении контролирующих лиц Димитровградского Регионального коммерческого банка к субсидиарной ответственности на сумму 1,8 млрд руб., сообщает "Самарское обозрение".

Банк лишился лицензии осенью 2016 года. Последние годы РКБ контролировался самарскими акционерами. В 2010 г. кредитную организацию из Ульяновской области приобрела группа инвесторов из Самары — Ринат Гакилов, Марс Бахитов, Наталья Бесфамильная, Марина Голикова, Динар Ханжаров и Мидхать Харисов. Реальными бенефициарами банка участники рынка называли авторитетного предпринимателя Рината Гакилова, а также известного самарского банкира Рафаиля Абдрашитова, который формально не являлся ни совладельцем, ни топ-менеджером банка. Именно этот тандем определял стратегию развития РКБ. Остальные инвесторы изначально играли роль пассивных акционеров, а позднее вообще вышли из капитала кредитной организации.



В конце июля 2019 г. Агентство по страхованию вкладов, курирующее банкротство РКБ, обратилось в суд с требованием привлечь контролирующих лиц РКБ к субсидиарной ответственности на сумму 1,8 млрд рублей. В проскрипционный список агентства вошли все покупатели банка за исключением Харисова, а также ряд топ-менеджеров кредитной организации. Как пишет издание, уже тогда эксперты предполагали, что иск АСВ адресован прежде всего Марсу Бахитову, так как только он располагал имуществом, способным удовлетворить требования агентства.

На сегодняшний день семейный бизнес Бахитова генерирует годовую выручку в размере порядка 800 млн рублей. Его крупнейшими активами являются компания "Реммагистраль", которая выступает одним из крупных подрядчиков РЖД, а также строительная компания "Владимир". Контролирует Бахитов и серьезный объем недвижимости, в том числе территорию стадиона "Волга" в центре Самары, где он планировал возводить жилой комплекс "Спортград".

14 августа Арбитражный суд Ульяновской области принял обеспечительные меры в виде ареста имущества всех 13 лиц, которых АСВ привлекает к субсидиарной ответственности. Какое именно имущество арестовано у Бахитова, в материалах дела не раскрывается. Там лишь говорится, что арест также накладывается на денежные средства, которые находятся на счетах бизнесмена.

Марс Бахитов попытался снять арест со своих активов. Однако апелляционная инстанция не прислушалась к доводам бизнесмена и в конце августа 2019 г. в отмене обеспечительных мер отказала.

В сентябре 2019 г. бизнесмен подал иск в Арбитражный суд Ульяновской области, в котором оспаривает протоколы заседания совета директоров Регионального коммерческого банка, принимавшиеся еще в 2015 году. На заседании СД 26 августа 2015 г. была одобрена сделка по приобретению нежилого помещения у Рафаиля Абдрашитова, а 27 марта 2015 г. совет директоров одобрил покупку недвижимости у бывшей супруги Рината Гакилова Альфии Гакиловой. Какую именно недвижимость и по какой цене покупал РКБ, в материалах дела не раскрывается.

Юристы обращают внимание, что, согласно материалам суда, бизнесмен требует признать недействительными именно протоколы заседаний совета директоров, а не принятые на них решения. Это может свидетельствовать о том, что Бахитов, в тот момент являвшийся членом совета директоров банка, пытается дезавуировать свою подпись на документе. "К субсидиарной ответственности управленцев, в том числе и членов совета директоров, привлекают не просто так, а на основании неких совершенных ими действий, которые принесли банку ущерб и отразились на его финансовой устойчивости. Например, члены совета директоров могли одобрить заведомо невыгодные для банка сделки. В данном конкретном случае это могли быть сделки по покупке недвижимости по завышенным ценам. И именно на основании этого одобрения членов совета директоров и привлекают к субсидиарной ответственности. Если же Бахитову удастся доказать, что сам он не участвовал в заседании СД, а на документе стоит не его подпись, то АСВ лишится оснований для привлечения бизнесмена к ответственности, так как он не совершал действий, наносящих ущерб банку. Другой вопрос, что претензии АСВ к Бахитову могли касаться не только этих двух сделок", — предположил партнер одной из самарских юридических компаний.

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