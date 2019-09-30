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Общество

"Великран-Инвест" узаконил лишние этажи строящегося дома после вмешательства прокуратуры

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Октябрьского района при проверке нашла незаконное увеличение этажности в строящемся доме около автовокзала в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, ООО "Специализированный застройщик "Великран-Инвест", входящее в группу "Трансгруз" Эдуарда Волкова, нарушил градостроительное законодательство при возведении здания в границах Московского шоссе, пр. К. Маркса, ул. Булкина, пер. Тупой. Количество этажей увеличилось с 26 до 29 без получения разрешительной документации.

При этом объект строят с привлечением денег дольщиков.

Застройщику внесли представление об устранении нарушений. В результате разрешительная документация получена.

Кроме того, возбуждено и находится на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области административное дело по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ ("Строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство").

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