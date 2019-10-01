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Экономика и бизнес

3-5 октября в Самаре пройдут Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C 3 по 5 октября в Самаре пройдут два события в сфере экономики и финансов: Volga Investment Summit & World Halal Day (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль), которые соберут свыше 500 участников из более чем 20 стран мира.

Волжский инвестиционный саммит (Volga Investment Summit) станет уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти, бизнеса и финансовой сферы.

World Halal Day уже шестой год проводится в разных странах мира. В этом году впервые в истории он пройдет в России, где проживает более 20 млн мусульман. В 2018 г. Всемирный день Халяль проходил в Сеуле и собрал более 120 участников и 250 компаний из 57 стран мира. Ранее World Halal Day принимали Великобритания, Индия, Южная Корея, Сингапур и Хорватия.

В Самаре соберутся руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области финансов из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран — участниц Европейского союза. Мероприятия будут проводиться в гостинице Lotte и на пл. Куйбышева, где пройдет международная выставка поставщиков товаров и услуг, соответствующих качеству Халяль.

Предприятия-экспоненты смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике. В рамках выставки будут организованы две отдельные выставочные зоны: B2B — для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и B2С — для знакомства с продукцией Халяль широкой аудитории. В ярмарке примут участие более 200 экспонентов.

В течение трех дней участники Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня Халяль обсудят состояние индустрии Халяль, поделятся опытом успешной реализации инвестпроектов, обменяются экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях, подумают, как получить поддержку сообщества предпринимателей, профессиональных инвесторов и экспертов в области финансов, а также представят свою продукцию потенциальным партнерам и инвесторам и смогут заключить соглашения с российскими розничными сетями.

Ожидается, что за три дня выставку посетят более 5 тыс. человек, в том числе главные игроки российского розничного рынка в сфере Халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные специалисты и представители органов власти из разных регионов России.

В рамках саммита запланированы выступления 30 авторитетных спикеров, в числе которых президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Кабаев и основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна.

Volga Investment Summit & World Halal Day организован при поддержке правительства Самарской области, по инициативе Международной Ассоциации Исламского бизнеса, соорганизатор — United World Halal Development.

Программа саммита доступна на сайте volgasummit.com.

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