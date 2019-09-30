Прокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией в 2019 году

В Самарской области с начала 2019 г. после вмешательства прокуратуры в связи с утратой доверия уволили девять должностных лиц. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин.

Во время проверки в декабре 2018 г. в областном ГУ МВД обнаружилось, что должностные лица предоставляли недостоверные сведения о доходах.

Так, инспектор ДПС Голубев в справке о доходах за 2017 г. не указал счет в банке, на котором было более 5 млн рублей. При этом суммарных доход за год полицейского и его жены составлял чуть меньше миллиона рублей.

А замначальника отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции областного ГУ МВД Орлов неверно указал сведения о доходах супруги. За годчерез один из ее счетов прошло более 7 млн руб., что значительно превышает общий зароботок семьи за три года.

Инспектор ДПС 2 взвода СБ ДПС ГИБДД ОР областного ГУ МВД Портняшкин забыл рассказать о трех счетах супруги, на один из которых за год поступило более 8,5 млн рублей. Хотя общий доход пары за 2015–2017 гг. составил лишь около 2,6 миллиона.

Всех их уволили в связи с утратой доверия.

Также после представления Кеннельской межрайонной прокуратуры из-за конфликта интересов уволен начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом района Заруцкий. По данным ведомства, чтобы получить 400 тыс. руб., он поспособствовал незаконному изъятию муниципального участка стоимостью более 700 тыс. рублей.

Также с начала 2019 г. прокуратура возбудила более пяти административных дел по ст. 19.28 КоАП ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица") и взыскла около 3,5 млн руб штрафов, назначенных судом за это правонарушение.

Так, в Новокуйбышевске прокурор возбудил административное дело в отношении ООО "ИСТОК". Директор фирмы предложил инспектору ГИБДД 50 тыс. руб., чтобы фирму не наказали за выдачу задержанного полуприцепа без устранения причин задержания. Сейчас юрлицо уже частично оплатило штраф — 400 тыс. рублей.

Чтобы взыскать штрафы по таким делам прокуроры с начала 2019 г. направили в суд шесть ходатайств об аресте имущества, пять из них удовлетворены.

По данным областной прокуратуры, за первое полугодие 2019 г. ведомство повысило эффективность в противодействии коррупции.

Так, в сравнении с 2018 г. число выявленных прокурорами нарушений выросло на 15%, с 3143 до 3627. На 60% выросло количество протестов, внесенных на незаконные правовые акты — 556 (348), на 13% — представлений об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции — 925 (819).

Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, выросло на 46% — 803 (550).

К административной ответственности привлекли 106 должностных и юридических лиц, что на 2% больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года (104).

На 34%, с 35 до 47, возросло количество материалов, направленных прокурорами для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. А количество возбужденных в результате уголовных дел увеличилось на 12%, с 34 до 38. Проверка по остальным материалам продолжается.

Улучшилось и качество надзора за исполнением требований ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Число процедур контроля за расходами выросло на 33%. По их результатам к дисциплинарной ответственности привлекли три должностных лица. В отношении еще одного должностного лица в суд направлено заявление о взыскании в доход РФ более 1,3 млн рублей.

В три раза увеличилась результативность работы по выявлению конфликта интересов. В 2019 г. уже зафиксирован 31 случай. В 2019 г. повысилось и качество работы по взысканию штрафов за коррупционное нарушения. По статье 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" взыскали 128% от суммы назначенных судами штрафов, хотя годом ранее этот показатель составлял 29% (в 2019 го. исполнили ряд постановлений, не исполнявшихся в предыдущие годы).

Общая взыскиваемость административных штрафов также выросла и составляет 90%.

Количество коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах и выявленных правоохранителями региона, выросло на 17% (со 111 до 130), тяжких и особо тяжких преступлений — на 30% (с 299 до 388), а преступлений, совершенных организованной группой — на 81% (с 2 до 11).

Выросло в Самарской области и число зафиксированных фактов взяточничества — на 4,5%, со 110 до 115.

Существенно вырос средний размер взятки: по всем преступлениям, связанным со взяточничеством — на 86%, с 61 346 руб. до 114 219 руб.; по преступлениям ст. 290 УК РФ "Получение взятки" — на 30%, с 86 234 руб. до 112 469 руб.; по ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве" — на 102%, с 64 964 руб. до 131 442 рублей.

Больше всего взяток было связано с административным аппаратом — 49%, здравоохранением — 16% и образованием — 29%.

С начала 2019 г. за коррупционный преступления осудили: старшего оперуполномоченного УФСБ России по Самарской области, старшего оперуполномоченный О ЭБ и ПК УМВД по Тольятти, участкового областного ГУ МВД, госинспектора дорожного надзора областного ГУ МВД, инспектора дежурной службы СИЗО-1 областного УФСИН, начальника ИК-3, начальника отряда по воспитательной работе ИК-10, начальника отдела военного комиссариата Самарской области, начальник миграционного пункта областного ГУ МВД, судебного пристава, первого замглавы муниципального района, четырех главы сельских поселений, директора МУП, трех врачей, двух преподавателей, заведующую детсада, замдиректора детсада, директор пансионата для детей-инвалидов, семь директоров коммерческих организаций и трех сотрудника ФГУП "Почта России".