16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" победил "Урал" в домашнем матче ЦСК ВВС проиграл "Горняку" - 0:3 "Лада" в овертайме победила ХК "Горняк" "Ладья" дважды сыграла "Омскими ястребами" Нападающий Константин Кухарев вернулся в "Ладью"

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл "Горняку" - 0:3

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 1 октября, самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС на своем льду проиграл "Горняку" из Учалов — 0:3.

Реабилитироваться перед домашними трибунами самарцы попытаются в четверг, 3 октября, когда сыграют с "Южным Уралом".

ЦСК ВВС (Самара) — "Горняк" (Учалы) 0:3 (0:1; 0:2; 0:0)

0:1 Жукенов (Грымзин, Назаров) 8:37
0:2 Протапович (Мингалеев, Сушинский) 21:53 в бол.
0:3 Галыгин 30:42

Броски: 32-35; Броски в створ: 24-27; Голы: 0-3; Вбрасывания: 25-26; Штраф: 14-14

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3