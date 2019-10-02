ЦСК ВВС проиграл "Горняку" - 0:3

Во вторник, 1 октября, самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС на своем льду проиграл "Горняку" из Учалов — 0:3.
Реабилитироваться перед домашними трибунами самарцы попытаются в четверг, 3 октября, когда сыграют с "Южным Уралом".
Во вторник, 1 октября, самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС на своем льду проиграл "Горняку" из Учалов — 0:3.
Реабилитироваться перед домашними трибунами самарцы попытаются в четверг, 3 октября, когда сыграют с "Южным Уралом".
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ЦСК ВВС (Самара) — "Горняк" (Учалы) 0:3 (0:1; 0:2; 0:0)
0:1 Жукенов (Грымзин, Назаров) 8:37
0:2 Протапович (Мингалеев, Сушинский) 21:53 в бол.
0:3 Галыгин 30:42
Броски: 32-35; Броски в створ: 24-27; Голы: 0-3; Вбрасывания: 25-26; Штраф: 14-14