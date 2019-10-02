ХК "Лада" победил "Урал" в домашнем матче

Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" на своем льду одержал победу над "Уралом" из Орска - 6:3.

В середине первого периода с интервалом в 42 секунды Игорь Угольников и Артем Артемов забросили свои первые шайбы в сезоне, создав хозяевам гандикап в две шайбы — 2:0.

В начале второго периода Илья Иванов сократил счет — 2:1. Вскоре гости забросили вторую шайбу, но арбитры сразу показали, что взятие ворот не будет засчитано. Видеоповтор показал их правоту — гостей на льду в этом моменте оказалось больше, чем разрешают правила. В итоге Вячеслав Андрющенко увеличил счет, реализовав большинство — 3:1.

В начале третьего периода гости с интервалом в 38 секунд забросили две шайбы в ворота "Лады" (3:3), после чего место в них занял Александр Скрынник, заменивший Артема Корепанова.

Концовка матча осталась за хозяевами: решающую шайбу после паса Артурса Озолиньша из-за ворот в борьбе с защитником с "пятака" забросил Андрющенко — 4:3. Довершили дело Александр Тимирев (забросил уже 11-ю шайбу в сезоне) и тот же Озолиньш — 6:3 победа "Лады".