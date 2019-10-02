ХК "Лада" победил "Урал" в домашнем матче

Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" на своем льду одержал победу над "Уралом" из Орска - 6:3.
В середине первого периода с интервалом в 42 секунды Игорь Угольников и Артем Артемов забросили свои первые шайбы в сезоне, создав хозяевам гандикап в две шайбы — 2:0.
В начале второго периода Илья Иванов сократил счет — 2:1. Вскоре гости забросили вторую шайбу, но арбитры сразу показали, что взятие ворот не будет засчитано. Видеоповтор показал их правоту — гостей на льду в этом моменте оказалось больше, чем разрешают правила. В итоге Вячеслав Андрющенко увеличил счет, реализовав большинство — 3:1.
В начале третьего периода гости с интервалом в 38 секунд забросили две шайбы в ворота "Лады" (3:3), после чего место в них занял Александр Скрынник, заменивший Артема Корепанова.
Концовка матча осталась за хозяевами: решающую шайбу после паса Артурса Озолиньша из-за ворот в борьбе с защитником с "пятака" забросил Андрющенко — 4:3. Довершили дело Александр Тимирев (забросил уже 11-ю шайбу в сезоне) и тот же Озолиньш — 6:3 победа "Лады".
Шайбы забросили:
1:0 Угольников (Крылов, Шураков, 09.17, бол.)
2:0 Артемов (09.59)
2:1 Иванов (Антонов, 23.44)
3:1 Андрющенко (Озолиньш, 23.46, бол)
3:2 Кондратьев (Курепанов, Дорофеев, 44.49, бол.)
3:3 Скворцов (Антонов, 45.27)
4:3 Андрющенко (Семенов, Озолиньш, 54.07)
5:3 Тимирев (Толузаков, Майоров, 57.33)
6:3 Озолиньш (Булатов, Андрющенко, 57.53)
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 — 35.
Вбрасывания: 37 — 23.