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Хоккей Спорт

ХК "Лада" победил "Урал" в домашнем матче

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" на своем льду одержал победу над "Уралом" из Орска - 6:3.

В середине первого периода с интервалом в 42 секунды Игорь Угольников и Артем Артемов забросили свои первые шайбы в сезоне, создав хозяевам гандикап в две шайбы — 2:0.

В начале второго периода Илья Иванов сократил счет — 2:1. Вскоре гости забросили вторую шайбу, но арбитры сразу показали, что взятие ворот не будет засчитано. Видеоповтор показал их правоту — гостей на льду в этом моменте оказалось больше, чем разрешают правила. В итоге Вячеслав Андрющенко увеличил счет, реализовав большинство — 3:1.

В начале третьего периода гости с интервалом в 38 секунд забросили две шайбы в ворота "Лады" (3:3), после чего место в них занял Александр Скрынник, заменивший Артема Корепанова.

Концовка матча осталась за хозяевами: решающую шайбу после паса Артурса Озолиньша из-за ворот в борьбе с защитником с "пятака" забросил Андрющенко — 4:3. Довершили дело Александр Тимирев (забросил уже 11-ю шайбу в сезоне) и тот же Озолиньш — 6:3 победа "Лады".

Шайбы забросили:

1:0 Угольников (Крылов, Шураков, 09.17, бол.)

2:0 Артемов (09.59)

2:1 Иванов (Антонов, 23.44)

3:1 Андрющенко (Озолиньш, 23.46, бол)

3:2 Кондратьев (Курепанов, Дорофеев, 44.49, бол.)

3:3 Скворцов (Антонов, 45.27)

4:3 Андрющенко (Семенов, Озолиньш, 54.07)

5:3 Тимирев (Толузаков, Майоров, 57.33)

6:3 Озолиньш (Булатов, Андрющенко, 57.53)

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 — 35.

Вбрасывания: 37 — 23.

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