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Образование Общество

Прокуратура Отрадного добивается отстранения преподавателя от работы

ОТРАДНЫЙ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном прокуратура добивается отстранения от работы преподавателя, попавшего под уголовное преследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В августе 2019 г. в отношении преподавателя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

Преступление относится к преступлениям против жизни и здоровья. Из-за этого надзорное ведомство требует отстранить преподавателя от работы на весь период производства по уголовному делу.

Напомним, что не все сотрудники образовательных учреждений, попавшие под уголовное преследование, прощаются со своими должностями. Так, судимость за взятки от студентов не повлияла на карьеру завкафедрой высшей математики ПГУТИ Геннадия Шевченко. Экс-директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева, попавшая под суд за злоупотребление должностными полномочиями, позже возглавила детсад. А бывшая директор Сергиевского зооветеринарного техникума Людмила Амельченко, пойманная на растрате, затем возглавила школу-интернат № 136 в Самаре, где занялась мошенничеством.

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