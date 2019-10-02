В Самарской области задержали охотника, прикидывавшегося грибником

Инспектор департамента охоты и рыболовства Самарской области 25 сентября задержал браконьера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение зафиксировали фотоловушки. Мужчина незаконно охотился на барсука с помощью капкана. У него не было разрешения на добычу животного. При этом браконьер пытался сделать вид, что он грибник, и прятал капкан в корзине.

По факту случившегося возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ ("Нарушение правил охоты").

При этом с 23 по 29 сентября 2019 г. сотрудники областного департамента охоты и рыболовства зафиксировали шесть административных нарушений природоохранного и смежного с ним законодательства. А всего с начала 2019 г. ведомство зафиксировало 774 нарушения, 14 человек лишены прав охоты.

Правоохранители за это время возбудили 23 уголовных дела по ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"), раскрыли 18 преступлений, а в бюджет региона возместили более 3,4 млн руб. компенсации вреда.