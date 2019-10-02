16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завобщежитием Самарского энергетического колледжа пожаловалась на вымогательство со студентов В Октябрьске возбудили уголовное дело из-за продажи 7 тыс. бутылок алкоголя без акцизов В Самаре задержали двух мошенниц, обкрадывавших пенсионерок В Безенчукском районе дорожный рабочий погиб под катком Светлана Моравская заявила, что не понимает, в чем ее обвиняют

Происшествия

В Самарской области задержали охотника, прикидывавшегося грибником

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инспектор департамента охоты и рыболовства Самарской области 25 сентября задержал браконьера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение зафиксировали фотоловушки. Мужчина незаконно охотился на барсука с помощью капкана. У него не было разрешения на добычу животного. При этом браконьер пытался сделать вид, что он грибник, и прятал капкан в корзине.

По факту случившегося возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ ("Нарушение правил охоты").

При этом с 23 по 29 сентября 2019 г. сотрудники областного департамента охоты и рыболовства зафиксировали шесть административных нарушений природоохранного и смежного с ним законодательства. А всего с начала 2019 г. ведомство зафиксировало 774 нарушения, 14 человек лишены прав охоты.

Правоохранители за это время возбудили 23 уголовных дела по ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"), раскрыли 18 преступлений, а в бюджет региона возместили более 3,4 млн руб. компенсации вреда.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3