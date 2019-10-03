Самарец сжег новую квартиру, машину и покончил с собой

В Самаре 62-летний местный житель поджог собственную квартиру, затем машину и покончил с собой, сообщает "Самарское обозрение".

Утром 26 сентября в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома № 2 на ул. Виталия Талабаева в микрорайоне "Волгарь". Площадь возгорания составила примерно 15 кв. м, его причиной стал поджог. Жертв и пострадавших не оказалось, хозяина жилья на месте инцидента тоже не нашли.

Спустя час рядом с озером Купалка недалеко от СДТ "Сплавщик" на ул. Обувной загорелся автомобиль Lada Granta, принадлежащий хозяину сгоревшего жилья. Его тело лежало рядом — он покончил жизнь самоубийством. Рядом с мужчиной обнаружена предсмертная записка.

По факту происшедшего начата проверка на предмет возбуждения уголовного дела.