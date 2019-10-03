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Инвестиции Финансы

"Открытие Брокер" платит начинающим инвесторам кэшбек в размере до 30%

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инвестиционная компания "Открытие Брокер" приглашает самарцев принять участие в фестивале "ИнвестФест 2019" — масштабном событии для всех неравнодушных к своему финансовому благополучию. Участники фестиваля получат от компании "Открытие Брокер" эксклюзивные предложения и подарки при открытии или пополнении брокерского счёта в рамках первой в России программы лояльности для инвесторов и трейдеров "O. InveStore!"

"ИнвестФест" включает акции: "Инвесткэшбек", "Инвестиционный тест-драйв" и "Конкурс идей".

"Инвесткэшбек" — получайте повышенный кэшбек за обычные инвестиции

До 31 октября 2019 года откройте и пополните брокерский счёт в "Открытие Брокер" с тарифными планами "Ваш финансовый аналитик", "Модельный портфель" и получайте в течение двух месяцев увеличенный десятикратно кэшбек баллами от уплаченных комиссий за сделки — до 30%.

Любителям долгосрочных вложений "Открытие Брокер" делает специальное предложение — при пополнении индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с подключенным тарифом "Модельный портфель (ИИС)" можно будет получить бонусы в размере 0,3% от суммы зачисления.

"Инвестиционный тест-драйв" — тестируйте торговые идеи и обучающие курсы бесплатно

Участники фестиваля, желающие совершать сделки по профессиональным рекомендациям, смогут оформить месячную подписку на торговые идеи от аналитиков и бесплатно смотреть видеокурсы учебного центра "Открытие Брокер". Важно отметить, что аналитики демонстрируют стабильно высокое качество выпускаемых идей — по итогам I полугодия 2019 года 87% из них оказались прибыльными.

"Конкурс идей" — предложите свои торговые идеи в соцсетях и получите призы

Опытные инвесторы смогут поделиться своими торговыми идеями в ходе специального конкурса, который будет проводиться в сообществах "Открытие Брокер" в социальных сетях. Для этого необходимо подписаться на один из официальных аккаунтов брокера во "Вконтакте", Facebook и Instagram, поставить лайк под записью о конкурсе и опубликовать на своей странице в любой из соцсетей инвестиционную идею по ценной бумаге, обращающейся на Московской бирже. Победители будут определены в нескольких номинациях: "Лучшая доходность", "Лайки и репосты", "Оригинальный прогноз". Им будут начислены бонусные баллы.

Что делать с бонусными баллами?

Заработанные баллы можно потратить в программе лояльности "O. InveStore!", не имеющей аналогов на российском рынке брокерских услуг. Перечень вознаграждений для участников программы лояльности разнообразен и постоянно расширяется — уже сегодня можно выбрать подарок среди более 10 000 наименований в различных категориях: автомобили, каршеринг, путешествия, одежда, рестораны, спорт, бытовая техника и электроника, книги, игрушки, косметика, сертификаты и т.д. Баллами можно оплатить 100% от стоимости выбранного товара.

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