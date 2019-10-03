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Сбербанк готовит проект под выпуск исламских облигаций

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк готовит к реализации первый инвестиционный проект, финансируемый через сукук (исламские облигации - прим. ВН). Об этом 3 октября в рамках экономического форума World Halal Day, проходящего в Самаре, сообщил советник заместителя председателя правления Сбербанка Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы.

"Сейчас мы работаем над проектом в Башкортостане, чтобы вывести его на сукук. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на территорию Российской Федерации", — рассказал он во время панельной дискуссии "Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения".

Выступавшая модератором дискуссии руководитель лаборатории Евразийских исследований Московской школы управления Сколково Гаухар Нургалиева заметила, что сукук может стать альтернативой китайским инвестициям при реализации инфраструктурных проектов.

Сукук обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого мероприятия. В связи с тем, что шариат запрещает ростовщичество, традиционные облигации с фиксированной доходностью в исламском праве недопустимы.

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