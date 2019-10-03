Сбербанк готовит проект под выпуск исламских облигаций

Сбербанк готовит к реализации первый инвестиционный проект, финансируемый через сукук (исламские облигации - прим. ВН). Об этом 3 октября в рамках экономического форума World Halal Day, проходящего в Самаре, сообщил советник заместителя председателя правления Сбербанка Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы.

"Сейчас мы работаем над проектом в Башкортостане, чтобы вывести его на сукук. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на территорию Российской Федерации", — рассказал он во время панельной дискуссии "Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения".

Выступавшая модератором дискуссии руководитель лаборатории Евразийских исследований Московской школы управления Сколково Гаухар Нургалиева заметила, что сукук может стать альтернативой китайским инвестициям при реализации инфраструктурных проектов.