ЦСК ВВС проиграл "Южному Уралу" - 3:4

В четверг, 3 октября, ХК ЦСК ВВС в очередном матче домашней серии проиграл "Южному Уралу".
ЦСК ВВС - Южный Урал 3:4 (2:2; 1:1; 0:1)
1:0 Рукин Андрей (Падакин Павел) 7:59
1:1 Иванов Илья (Скворцов Илья,Кожевников Алексей В.) 11:50 в бол.
1:2 Скворцов Илья (Антонов Дмитрий) 16:02
2:2 Грошев Евгений 19:29
2:3 Иванов Илья (Антонов Дмитрий) 35:00
3:3 Каштанов Дмитрий (Грошев Евгений) 35:18
3:4 Кондратьев Денис (Дорофеев Егор) 49:44
Броски: 33-27 ; Броски в створ: 28-23 ; Голы: 3-4 ; Вбрасывания: 27-30 ; Штраф: 4-6