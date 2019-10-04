16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС проиграл "Южному Уралу" - 3:4 "Лада" победила "Челмет" и возглавила турнирную таблицу ХК "Лада" победил "Урал" в домашнем матче ЦСК ВВС проиграл "Горняку" - 0:3 "Лада" в овертайме победила ХК "Горняк"

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл "Южному Уралу" - 3:4

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 3 октября, ХК ЦСК ВВС в очередном матче домашней серии проиграл "Южному Уралу".

ЦСК ВВС - Южный Урал 3:4 (2:2; 1:1; 0:1)

1:0 Рукин Андрей (Падакин Павел) 7:59
1:1 Иванов Илья (Скворцов Илья,Кожевников Алексей В.) 11:50 в бол.
1:2 Скворцов Илья (Антонов Дмитрий) 16:02
2:2 Грошев Евгений 19:29
2:3 Иванов Илья (Антонов Дмитрий) 35:00
3:3 Каштанов Дмитрий (Грошев Евгений) 35:18
3:4 Кондратьев Денис (Дорофеев Егор) 49:44

Броски: 33-27 ; Броски в створ: 28-23 ; Голы: 3-4 ; Вбрасывания: 27-30 ; Штраф: 4-6

 

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3