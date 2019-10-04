Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА

В своем пятом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Москве "Лада" проиграла ЦСКА — 23:25 (12:13), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в четверг, 3 октября, в Москве.
ЦСКА: Массон (15/37=40%), Каплина (0/1=0%); Горшкова — 3 (2 мин.), Я. Жилинскайте — 1, Горшенина — 6 (2 мин.), Трухина, Богдашева — 2, Ведехина — 2, Маркова — 3, В. Жилинскайте, Чигиринова — 2, Лубяная, Ристовска — 6/4 (2 мин.).
"Лада": Лагина (6/14=42%), Деревень (9/26=34%); Фомина — 3/1, Близнова — 4, Михайличенко — 6/3, Шамановская — 2, Никитина — 2, Гайдук — 1, Решетникова — 1, Голубева, Щербак, Блохина — 2, Амельченко — 1, Новоселова — 1.
Следующим соперником "Лады" станет "Ставрополье".