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Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА

МОСКВА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем пятом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Москве "Лада" проиграла ЦСКА — 23:25 (12:13), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в четверг, 3 октября, в Москве.

Фото: "Лада" ГК

ЦСКА: Массон (15/37=40%), Каплина (0/1=0%); Горшкова — 3 (2 мин.), Я. Жилинскайте — 1, Горшенина — 6 (2 мин.), Трухина, Богдашева — 2, Ведехина — 2, Маркова — 3, В. Жилинскайте, Чигиринова — 2, Лубяная, Ристовска — 6/4 (2 мин.).

"Лада": Лагина (6/14=42%), Деревень (9/26=34%); Фомина — 3/1, Близнова — 4, Михайличенко — 6/3, Шамановская — 2, Никитина — 2, Гайдук — 1, Решетникова — 1, Голубева, Щербак, Блохина — 2, Амельченко — 1, Новоселова — 1.

Следующим соперником "Лады" станет "Ставрополье".

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