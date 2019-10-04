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ДТП Происшествия

В ДТП под Новокуйбышевском пострадали шесть человек

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 октября, в 20:20, в Волжском районе произошло ДТП с участием 44-летнего водителя УАЗ Patriot, ехавшего по дороге Самара — Волгоград. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, поворачивая налево на 18 км трассы, автомобилист не уступил дорогу Lada Kalina под управлением 43-летней женщины и столкнулся с ней.

В аварии пострадали водитель Lada Kalina и четыре ее пассажиры: две девушки 20 и 21 года, 22-летний парень и девятилетний ребенок. Их доставили в больницу. Также пострадала 52-летняя пассажирка УАЗа. Ей оказали медицинскую помощь на месте и назначили амбулаторное лечение.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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