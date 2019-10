Самарский музыкант Эдуард Шарлот выступил в "Вечернем Урганте"

Музыкант из Самары Эдуард Шарлот исполнил свою песню "Щека на щеку" с нового альбома "Навечно молодой" на шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

21-летний Эдуард Шарлот родился и вырос в Самаре. Музыкой он занимается с детства. В 15 лет юноша начал записывать кавер-версии известных хитов и выкладывать их в Интернет. Так его заметили музыканты местного коллектива "Капитан Коркин" и пригласили играть на клавишах. В то же время Эдуард создает собственную группу The Way of Pioneers.

В 2019 г. Шарлот принял участие в шоу "Песни на ТНТ" и дошел до последнего тура.

В сентябре Эдуард Шарлот презентовал свой второй альбом "Навечно молодой". Именно его и представил Иван Ургант в своем шоу. В ближайшее время артист выступит с концертами в Самаре, Москве-Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Самарский концерт пройдет 10 октября.