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Пожары Происшествия

Из горящей квартиры в Новокуйбышевске спасли кошку

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 октября, около 10:26 начался пожаре в квартире многоэтажки на ул. Бочарикова, 12а в Новокуйбышевске. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели домашние вещи на площади 65 кв. м. В тушении участвовали 20 человек, которые ликвидировали пожар в 10:54.

В областном ГУ МЧС отмечают, что из здания эвакуировали восемь человек. Пострадавших нет.

В соцсетях очевидцы разместили видео, где видно, как пожарные спасли кошку. Пытаясь спрятаться от дыма и огня, она сначала сидела на ограждении балкона, а потом перепрыгнула на подоконник в проем окна, откуда пожарные ее и забрали.

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